Liedermacher gastiert in Madelungen

Madelungen. Siegfried Fietz steht für christliche Popmusik. Im Eisenacher Ortsteil Madelungen spielt er zusammen mit zwei weiteren Musikern.

Liedermacher Siegfried Fietz gastiert am Sonntag, 4. Juni, 14 Uhr, in der Trinitatiskirche im Eisenacher Ortsteil Madelungen. Er kommt in Begleitung von Oliver Fietz und Sandra Fietz-Oberbeck.

„Wie bereits in den letzten Jahren, werden sie uns begeistern, mitreißen und ein Lächeln in die Gesichter zaubern“, kündigt Pfarramtsassistentin Anne Lindemann an. Wer als Zuhörerin oder Zuhörer in einem Siegfried-Fietz-Konzert sitze, sei entweder ein eingefleischter Fan oder werde es als solcher verlassen. Das Musiker-Trio lädt sein Publikum zu einer bunten Liederreise ein.

Trinitatiskirche Madelungen, 4. Juni, 14 Uhr, Eintritt für Erwachsene 10 Euro und für Kinder 5 Euro