Jakob Winkler, Luca Nolte, Aldon Goxhuli und Alexander Gotzian (von links) schachten im Thaler Park für die Natursteineinfassung am Lorscher Eck.

Park in Thal gewinnt seinen Glanz aus Kurparkzeiten zurück

Thal. 27 Auszubildende helfen mit ihrem Bosch-Sozialprojekt bei der Umgestaltung der Grünfläche im Ortsteil Thal der Stadt Ruhla. Ihre Sozialprojekte haben Tradition.

Der Park in Thal gewinnt seinen einstigen Glanz aus Kurparkzeiten zurück. „Die Leute sollen sich einfach auf eine Bank setzen und den Augenblick hier in der Natur wieder richtig genießen können“, ist die Vorfreude auf die Vollendung der Umgestaltung bei Elke Schmidt besonders groß.

Die Thaler Ortsteilrätin freut sich, wie insgesamt 27 Lehrlinge in dieser Woche auf der Fläche zwischen der Straße Am Park und der Schulstraße mit großem Eifer wirbeln.

Melissa Ziegler (BMW) arbeitet fleißig am Insektenhotel. Foto: Norman Meißner

Fördermittel, Spenden und Ortsteilpauschale machen es möglich

Nachdem der Ortsteil der Stadt Ruhla durch die Förderung mit 25.000 Euro beim thüringenweiten Wettbewerb „Mehr Natur in Dorf und Stadt“ im Vorjahr bereits das einstige Becken am Laufbrunnen und die Fläche am Lorscher Eck mit zahlreichen neuen Blühpflanzen sowie die Wiese der drei Pyramideneichen mit Stauden, Sträuchern und Obstbäumen schmücken konnte, krempelten die Auszubildenden von Bosch, BMW, Opel sowie Model Berka/Werra und Rebo Lighting & Electronics zur Vollendung der Umgestaltung nun die Ärmel hoch.

„Für den Wettbewerbs-Eigenanteil von 2500 Euro haben unsere Bürger 1300 Euro gespendet und die Ortsteilpauschale des letzten Jahres fließt auch in die Parkgestaltung“, erzählt die stellvertretende Ortsteilratsvorsitzende Elke Schmidt.

Senioren wünschen sich viele Sitzgelegenheiten

Im Vorfeld erarbeitete der Ortsteilrat mit den Einwohnern, dem Heimatverein sowie fachlicher Unterstützung der Firma Gartengestaltung Mandy Leyh und der Gärtnerei Klaus Locker ein umfangreiches Konzept mit vielen Zeichnungen zur Fördermittelbeantragung.

Die älteren Menschen, so Elke Schmidt, wünschten sich viele Sitzgelegenheiten. Bei einem gemeinsamen Kaffeetrinken vor vier Wochen erfuhren die Anwohner, wie die Lehrlinge des Bosch-Sozialprojekts den Park weiter aufwerten wollen.

Arno Jakob und Marius Schoop (von links) arbeiten unter der Rotbuche an der Rundbank. Foto: Norman Meißner

Rundbank, Insektenhotel und eine hölzerne Raupe

Ein Azubi-Team lässt unter der alten Blutbuche eine Rundbank entstehen, eine andere Gruppe baut eine Waldliege und weitere Lehrlinge kümmern sich um die Errichtung eines Insektenhotels.

Zudem erhalten die Wege um das nach der Partnergemeinde benannte Lorscher Eck Einfassungen aus Naturstein. „Es sind Abbruchsteine aus der alten Thalmühle“, erklärt Elke Schmidt.

Sie freut sich, dass in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Kindergarten „Scharfenburggeister“ auch ein Bereich für die Allerkleinsten entsteht. Aus Holzstämmen, die das Forstamt spendierte, bauen die Jugendlichen eine Raupe mit freundlichem Kopf, auf der die Kinder balancieren oder setzen können.

Auszubildende lernen Planung und Projektmanagement

„Ich bewundere, wie fleißig die Azubis sind“, zollt Ortsteilbürgermeister Frank Bielert ihnen Respekt. Die Kita-Steppkes sammelten Material für die Nisthilfen. „Die Vögel können sich so etwas für den Nestbau zupfen“, so Elke Schmidt. Ferner finden Nistkästen und Info-Tafeln zu den gepflanzten Gewächsen ihren Platz im Park.

Felicitas Goldmaier und Toni Schreiber (beide Bosch) sägen einen Stamm für die Raupe passend. Foto: Norman Meißner

Seit 20 Jahren realisieren Lehrlinge des Bosch-Ausbildungsverbundes solche Sozialprojekte in der Region. Nach zwei Theorie-Tagen zu Projektmanagement, Projektstrukturplänen und Risikoanalyse bringen die Azubis die Pläne für den Thaler Park zu Papier. „Wir haben auch ein 3D-Modell der Rundbank gedruckt, um das erforderliche Material zu berechnen“, erzählt Andreas Weidner, Ausbilder für Mechatronik in der Bosch-Lehrwerkstatt.