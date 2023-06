Radfahrer wird bei Unfall mit Auto bei Creuzburg verletzt

Creuzburg. Ein 35-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall im Wartburgkreis verletzt worden.

Bei einem Unfall auf dem Verbindungsweg zwischen Creuzburg (Wartburgkreis) und Ütteroda ist am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr ein Radfahrer verletzt worden.

Eine 43-jährige Opel-Fahrerin und der Radfahrer seien in entgegengesetzter Richtung gefahren und in einer Kurve frontal zusammengestoßen, teilt die Polizei am Sonntag mit.

Der 35-jährige Radfahrer wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt.

