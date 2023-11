Das Radwegenetz in Werra-Suhl-Tal wird mit dem Ausbau von Auenheim nach Berka/Werra erweitert.

Radweg in Werra-Suhl-Tal fast fertig

Werra-Suhl-Tal. Der als Wiedergutmachung versprochene Radweg in Berka/Werra ist so gut wie fertig.

Die Bremer Firma Energiekontor hat ihr Versprechen gehalten. In diesen Tagen wird der etwa 1,5 Kilometer lange, frisch ausgebaute Radweg zwischen Auenheim und Berka/Werra asphaltiert und in der nächsten Woche fertig gestellt. Die Kosten für den Radwegbau übernahm jene Investorenfirma, die für die Flurschäden in der Gemarkung beim Ausbau des Transportweges für zwei Windkraftanlagen gen Philippsthal Anfang des Jahres verantwortlich war.