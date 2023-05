Rock, Pop, Jazz: Eisenacher Bach-Musikschule lädt zur offenen Bühne ein

Eisenach. Nicht Klassik, sondern Jazz, Rock und Pop. Populäre Musik ist bei der offenen Bühne der Musikschule in der „Alten Mälzerei“ in Eisenach zu hören.

Dass an der städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ nicht nur klassische Musik gemacht wird, beweist die zweite Veranstaltung im Rahmen des 70-jährigen Jubiläums der Einrichtung. Am Samstag, 3. Juni, wird ab 17 Uhr in der Kulturfabrik „Alte Mälzerei“ im Palmental ein vielfältiges Programm mit Titeln aus Jazz, Pop, Rock und Volksmusik geboten. Solisten und Ensembles treten auf.

Ein besonderes Geburtstagsständchen bringt ein Orchester, bestehend aus 25 erwachsenen und teils ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Spontane Beiträge sind ebenfalls willkommen. Ein Imbiss und Getränke stehen bereit.

Eintrittskarten für 10 Euro im Sekretariat der Musikschule, Kurstraße 1, und an der Tageskasse