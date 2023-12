Rückblick 2023: Das war das dritte Quartal im Wartburgkreis

16 September: Erstmals wird in Eisenach ein Christopher-Street-Day organisiert worden. Hunderte Menschen gehen auf die Straße..

Jahresrückblick: Wir schauen zurück auf die Monate Juli bis September im Wartburgkreis

1. Juli Die Eisenacher Kinderkulturnacht zieht wieder Tausende Besucher an. Tauchen, Klettern und verborgene Orte entdecken – es gibt viel zu erleben.

4. Juli In Eisenach wird die Esplanade in Avital-Ben-Chorin-Platz umbenannt. Die Stadt gedenkt damit am 100. Geburtstag ihrer jüdischen Ehrenbürgerin.

7. Juli: Der ehemalige Radprofi Sebastian Lang (links) und Fabian Kilian starten zu einer über 1000 Kilometer langen Benefiz-Tour in 48 Stunden durch Thüringen. Ziel ist am Sonntag in Altenburg. Foto: Dirk Bernkopf / Archiv

7. Juli Hobbyradfahrer Fabian Kilian und Ex-Profi Sebastian Lang starten auf dem Markt in Eisenach zu ihrer 1000-Kilometer-Radtour durch Thüringen. Sie sammeln Spenden für eine Feuerwehr-Stiftung.

19. Juli Gerstungen verhängt eine Haushaltssperre. Die Kommune muss knapp eine Million Euro Gewerbesteuer zurückzahlen.

20. Juli Der neue Eisenacher Allwetterplatz mit Flutlicht wird in der Katzenaue übergeben.

24. Juli Ein Unwetter zieht über den Wartburgkreis und lässt viele Bäume umbrechen. In Marksuhl fällt eine Stromleitung auf einen Zuchtbullen und tötet das Tier.

6. August: Das 23. internationale Wartburgfahrer-Treffen „Heimweh“ in Eisenach an der Spicke zieht wieder Tausende Schaulustige und Hunderte Aussteller an. Bjoern Paolo Petersen wohnt seit Jahren in Los Angeles und hatte eine lange Anreise. Foto: Dirk Bernkopf / Archiv

August

1. August Eine Herausforderung ist der geänderte Verkehrsfluss am Nikolaitor. Ab jetzt rollt der Verkehr nur noch stadteinwärts durch das Tor.

6. August Tausende Autoliebhaber kommen zum „Heimweh“-Wartburgtreffen an die Spicke nach Eisenach.

10. August Die Havarie an einer Gasleitung in Wutha-Farnroda ist behoben. Gut 14 Tage mussten Menschen in rund 150 Haushalten ohne Gas auskommen.

24. August Eisenacher Gästeführer tun ihren Unmut darüber kund, dass seit Wochen die Tourist-Info in der Wartburgstadt neben Montag auch sonntags geschlossen ist.

26. August Die Handballer des ThSV gewinnen das Heimspiel gegen den Bergischen HC mit 31:30 und steigen in die 1. Liga auf.

September

4. September Der Startschuss für das Stadtradeln fällt. In drei Wochen absolvieren 282 Aktive 71.693 Kilometer.

8. September Nach mehr als zweijähriger Bauzeit ist der erste Teilabschnitt der Marienstraße in Eisenach fertiggestellt.

12. September Basketballweltmeister Johannes Voigtmann wird in seinem Heimatdorf Wenigenlupnitz herzlich empfangen.

16. September In Eisenach wird zum ersten Mal ein Christopher-Street-Day mit über 500 Teilnehmern gefeiert.

20. September Zum Weltkindertag wird am Aufstieg zur Wartburg der neue Wissens- und Erlebnispfad „Eselei“ eingeweiht.

27. September Seebachs Bürgermeister Gerrit Häcker zieht die Reißleine und verhängt eine Haushaltssperre.