Schau zum Vorreiter der Stenografie am Hörselbergmuseum

Wutha-Farnroda. Eine Ausstellung unter freiem Himmel in Schönau klärt über Carl Friedrich August Mosengeil auf.

Zur Eröffnung einer Open-Air-Ausstellung zum 250. Geburtstag von Carl Friedrich August Mosengeil wird für Sonntag, 11. Juni, 14 Uhr, ins Hörselbergmuseum im Ortsteil Schönau eingeladen. Dabei erfahren Interessierte Wissenswertes zu diesem Theologen, Pädagogen, Dichter, Schriftsteller und Miterfinder der deutschen Stenografie. Friedrich August Mosengeil wurde 1773 in Schönau geboren und starb 1839 in Meiningen. 1804 erhielt er den Titel eines Konsistorialassessors und war als solcher Erzieher des Erbprinzen Bernhard von Sachsen-Meiningen. Die wetterfeste Ausstellung an drei Außenfassaden des Museumskomplexes ist jederzeit zugänglich und ist bis Oktober zu sehen, teilt das Hörselbergmuseum mit.