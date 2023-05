Im Jahr 2022 ging der Sonderpreis des Julius-Lippold-Ehrenamtspreises der SPD-Wartburgkreis an die Leiterin Ruhlaer Jugendclubs Freetime. Im Bild: Ruhlas Bürgermeister Gerald Slotosch, Bundestagsabgeordnete Tina Rudolph (SPD) und Clubleiterin Silvia Gürtler (von links).

SPD Wartburgkreis erinnert an Bewerbungen für Lippold-Preis

Wartburgkreis. Die Frist für Bewerbungen um den Ehrenamtspreis der SPD Wartburgkreis endet bald.

Die SPD Wartburgkreis lobt auch in diesem Jahr wieder ihren Ehrenamtspreis aus, in den fünf Kategorien Sport, Brand- und Katastrophenschutz, Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege, Jugend-, Senioren- und Sozialarbeit sowie erstmals Natur- und Umweltschutz. Daran erinnert SPD-Kreisvorsitzender Michael Klostermann. Die Bewerbungsfrist endet allerdings am 31. Mai.

Neben einer selbstgefertigten Holzmedaille einer regionalen Künstlerin sind die Preise in den einzelnen Kategorien mit jeweils 250 Euro dotiert.

Die Bewerbungen können unter dem Stichwort „Ehrenamtspreis SPD Wartburgkreis“ an Geschäftsstelle der SPD Wartburgkreis (,Marienstraße 57, 99817 Eisenach) oder per E-Mail an den Kreisvorsitzenden Michael Klostermann (michael-klostermann@web.de).