Streit eskaliert in Behringen und endet mit Polizeieinsatz sowie 2 Verletzten

26.10.2020, 16:57

Behringen. Am frühen Sonntagmorgen kam es bei einer privaten Feier in der Straße Inselsbergblick in Behringen (Wartburgkreis) zu einer Auseinandersetzung, die mit einem Polizeieinsatz endete.