Teppich aus Eisenacher Schnellrestaurant gestohlen

Eisenach. Nach dem Diebstahl eines Teppichs aus einem Eisenacher Schnellrestaurant hat die Eisenacher Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das gute Stück ist während der Öffnungszeiten entwendet worden.

Die Polizei Eisenach ermittelt aktuell nach einem außergewöhnlichen Diebstahl. Der Vorfall ereignete sich in einem Schnellrestaurant in der Johannisstraße um 17.45 Uhr, also während der regulären Öffnungszeiten. Ein Unbekannter betrat das Geschäft, klaute den Teppich im Innenraum und flüchtete.

Der Wert beträgt laut Zeugenangaben ungefähr 200 Euro. Das Motiv bzw. was aus dem Teppich geworden ist, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, können sich bei der Eisenacher Polizei unter der Telefonnummer 03691/261124 melden.

