In Mühlhausen wird nach einem vermissten Mädchen gesucht.

13-jähriges Mädchen in Mühlhausen vermisst: Hunderte helfen bei der Suche

Mühlhausen. Die Polizei hat am Freitag bestätigt, dass die 13-Jährige am Vorabend nicht am vereinbarten Treffpunkt ankam.

In sozialen Netzwerken hat der Beitrag des vermissten Mädchens rasend schnell die Runde gemacht. Seit Donnerstagabend wird in Mühlhausen nach einer 13-jährigen gesucht. Hunderte Mal wurde der Beitrag bei Facebook geteilt. Einige Eltern bildeten Suchtrupps, um den Teenager zu finden, heißt es in einem Post.

Viele Menschen machen sich Sorgen. Die ganze Nacht lang schauten sie besorgt auf ihr Handy, um Neuigkeiten zu erfahren. Doch die blieben aus. Das Mädchen wird weiterhin vermisst.

Das bestätigte die Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei am Freitagmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion. Danach sei die 13-Jährige am Donnerstagabend nicht am verabredeten Treffpunkt erschienen und nun nicht mehr erreichbar.

Mädchen nicht am vereinbarten Treffpunkt

Bei Facebook heißt es, das Mädchen sollte um 17 Uhr am Penny-Markt in der Mühlhäuser Marcel-Verfaille-Allee sein. Dort kam sie offenbar nicht an.

Seit 19.35 Uhr ist die Polizei informiert. Eine Öffentlichkeitsfahndung der Polizei gibt es noch nicht. Dafür müssten noch rechtliche Fragen geklärt werden, heißt es.

Sollte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung veranlassen, wird unsere Redaktion den Aufruf unterstützen.

