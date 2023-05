Auf die Enten, fertig, los heißt es in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Der Termin des vierten Bad Langensalzaer Entenrennens über das Wasser der Salza steht fest. Doch zuvor heißt es, eine Rennente zu kaufen und sie zur schönsten Ente der Stadt zu machen.

Zum vierten Mal präsentiert der Lions Club Bad Langensalza am 4. Juni das beliebte Entenrennen. Los geht es um 9 Uhr an der Seufzerallee mit der Registrierung der ersten Enten und ihren dazugehörigen ausgefüllten Rennkarten. Der Start des Spektakels erfolge dann um 11 Uhr.

Doch bevor es so weit ist, muss man sich erst einmal eine der limitierten Plastiktiere besorgen. Das gehe, so verraten die Veranstalter, im Tegut, Marktstraße 25, Kaufhaus Schwager, Neumarkt 5, Rewe, Rasenmühlenweg 15, Intersport Schenk, Marktstraße 7, Darotel, Erfurter Straße 36, Ghosttattoo, Rathausstraße 6, Edeka, Goethestraße 7d, Burgtheater, vor dem Schlosse 5, Touristinformation, Bei der Marktkirche 11 und am Sonntag beim Grünen Innenstadtfest. red