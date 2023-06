Kirchenaustritte sind Thema in Mühlhausen

Mühlhausen. Nie waren die Rückgänge der Kirchenzugehörigkeit größer. Darüber soll jetzt im Haus der Kirche in Mühlhausen gesprochen werden.

In der Akademie am Vormittag im Haus der Kirche in Mühlhausen am Montag, 5. Juni, um 10.30 Uhr soll es diesmal um die vermehrten Kirchenaustritte gehen. Wie es in einer Mitteilung heißt, referiert Hochschulpfarrer Andreas Fincke zum Thema „Mit Gott fertig?“ und beschäftigt sich in seinem Vortrag mit der rasanten Veränderung der religiösen Landschaft in Deutschland.

Auch die Stadt des Reformators Thomas Müntzer, Mühlhausen, bleibt von vermehrten Kirchenaustritten nicht verschont. Im Jahre 2022 gehörten der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland nach eigenen Angaben noch 616.000 Mitglieder an, rund 22.000 weniger als im Jahr zuvor. Auch in der katholischen Kirche hält der Aderlass unvermindert an.

Nach Angaben der Bischofskonferenz verließen im vergangenen Jahr 2022 rund 90.800 Mitglieder deutschlandweit die katholische Kirche. Damit steigt bundesweit die Quote derer, die keiner Kirche oder Religion angehören. Weltweit gibt es keinen zweiten Kulturraum, in dem so viele Menschen mit Religion, Spiritualität und Gott nichts anzufangen wissen.

Die Akademie am Vormittag ist ein Bildungsangebot der evangelischen Kirche. Die Veranstaltungen sind kostenfrei.