Abrissarbeiten in Mühlhausen geben Rätsel auf

Alexander Volkmann über vermeintlichen Baulärm, der einen ganzen Straßenzug in Mühlhausen ausfüllt.

In schnellem Takt hämmert die Maschine gegen die Wand. Die Motorsäge schreit rhythmisch im Wechsel zum lauten Pfeifen der Bohrmaschine. Ein ganzer Handwerkertrupp muss sich an diesem Abend zu Abrissarbeiten in der Ammerstraße in Mühlhausen versammelt haben.

Der Lärm füllt den ganzen Straßenzug aus.

Es kostet mich einige Mühe, die Quelle der Krachs zu lokalisieren: ein schmuckes Mehrfamilienhaus. Das verwundert. Denn das Gebäude vermittelt auf den ersten Blick einen ganz soliden Eindruck. Die Fassade ist in tadellosem Zustand, neue Fenster, neues Dach.

Abriss? Generalsanierung? Eher nicht!

In der dritten Etage sitzt ein Mann mit Sonnenbrille und nacktem Oberkörper auf der Fensterbank und schaut, mit dem Kopf wippend, in die Sonne. Er gehört wohl nicht zu dem Dutzend Handwerker, die gerade seine Wohnung zerlegen.

Ein Licht über diese skurrile Situation ist mir zugegebenermaßen erst nach einigen Sekunden aufgegangen. Die Erkenntnis: Der junge Mann hat einen sehr speziellen Musikgeschmack.