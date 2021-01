Neue Behälter für Altglas im Unstrut-Hainich-Kreis

Der Austausch der Behälter für Weiß-, Braun- und Grünglas hat im Unstrut-Hainich-Kreis begonnen. Aufgestellt werden nun Depotcontainer. Laut Annett Mülverstedt, der Leiterin des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises, sorgen die neuen Container für eine geringere Lärmbelästigung und weniger Glasbruch und könnten zudem mehr Glas fassen. Konkret: Weißglascontainer bringen es auf 3000, Braun- und Grünglascontainer auf 4000 Liter Fassungsvermögen.

Mülverstedt weist noch einmal darauf hin, was nicht in die Altglas-Container gehört: Trinkglas, Glühbirnen, Porzellan und Steingut sowie Fensterscheiben und Spiegel. Das dürfe nicht in den Containern entsorgt werden. Zudem gelte die Trennung nach Farben. Am unempfindlichsten gegen Fehlfarben sei grünes Glas, daher gehörten blaues und rotes Altglas zum Grünglas.

In fünf Kommunen ändern sich die Standplätze: In Bad Langensalza wird der Standplatz Böhmenstraße auf den Parkplatz Garnison verlegt (Thamsbrücker Straße); in Mühlhausen von der Friedrich-Naumann-Straße an die Ecke Naumann-Straße/Uferweg; vom Lindenbühl in die Spielbergstraße, von der Karl-Liebknecht-Straße in die Bahnhofstraße“ (Busbahnhof), in Höngeda von der Berlinsgasse in die Gasse In der Biege, in Sundhausen vom Anger in die Rickensgasse. In der Vogtei fällt der Standplatz Vor der Kreuzhöhle weg.