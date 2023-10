Paten gesucht: Stadtbäume aus Mühlhausen benötigen Unterstützung

Mühlhausen. Die Pflege der Pflanzen in Mühlhausen ist nicht nur kostspielig, sondern auch aufwendig. Stadtgärtnerei sucht nun nach Helfern.

Die Stadtbäume in Mühlhausen sind wichtige Schattenspender, Sauerstoff-Produzenten oder auch Lebensraum für Vögel und Insekten. Das Stadtgrün ist allerdings nicht nur schön anzusehen, sondern benötigt auch ausreichend Pflege. Auf Vorschlag der „Fraktion Bürgerliste für Mühlhausen/FDP“ im Beschluss des Stadtrats hat sich die Initiative „Mühlhäuser Baumpaten“ gegründet.

Das Team der Mühlhäuser Stadtgärtnerei, bestehend aus Peter Weiland, Leiter Stadtgärtnerei, Daniela Höch, Planerin im Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen sowie Jörg Willner, Leiter des Fachdienstes Forst und Landschaftspflege, kümmert sich so gut wie möglich um die Bäume. Allerdings sei die Pflege der etwa 200 Bäume im urbanen Stadtbereich alleine kaum zu Stämmen.

Die Neuanpflanzung, das regelmäßige Gießen und die notwendige Pflege eines Jungbaumes kosten um die 1000 Euro jährlich. Selbst für einen kleineren Obstbaum oder für einen Jungbaum im Forst werden bis zu 150 Euro für Pflanzung und Pflege benötigt. „Die Leute können uns durch verschiedene Baumpatenschaften unterstützen. Dazu gehören Gießen, Pflegen oder eine Baum - oder Sachspende“, so Höch. Jeder Baum in Mühlhausen und den Ortsteilen erhalte dann eine Plakette mit der Aufschrift „Patenbaum“.

In der Stadt sollen grüne Oasen entstehen

Auf der Homepage der Stadt Mühlhausen gibt es eine Karte, die die Standorte der Bäume, die für eine Patenschaft in Frage kommen, verrät. Außerdem gibt es auf der Website Infos zu Einzelheiten der verschiedenen Patenvarianten, etwa welche Bäume in Frage kommen und was beachtet werden muss, sowie Formulare zum ausfüllen.

„Die Bewohner kümmern sich hauptsächlich um die vorhandenen Bäume. Neu gepflanzte werden erstmal von der Stadtgärtnerei betreut. Bei jungen Bäumen müssen wir fachtechnisch dahinter stehen, damit sie sicher anwachsen können“, erklärt Höch. Zu einem späteren Zeitpunkt könne die Pflege dann durch Paten übernommen werden.

„Schritt für Schritt sollen auch neue Bäume gepflanzt werden. Das ist wichtig für das Stadtklima und hat eine positive Klimabilanz“, so Johannes Bruns, Oberbürgermeister der Stadt Mühlhausen. Man wolle so auch mehr grüne Oasen, unter anderem auf dem Steinweg, schaffen. Die Bevölkerung soll durch die Patenschaften mehr miteinbezogen werden. „Vielleicht färbt unser Vorgehen auch auf andere Orte ab“, zeigt sich Bruns optimistisch.

Mehr Infos zum Thema unter: www.muehlhausen.de/baumpaten. Alternativ können Interessierte direkt Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen der Stadtgärtnerei aufnehmen: Eisenacher Str. 14, 99974 Mühlhausen/Thüringen, Telefon: 03601/452-527, E-Mail: baumpate@muehlhausen.de