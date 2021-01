Rodeberg hat 2021 nur ein schmales Budget

Einziger Investitionsschwerpunkt in der Gemeinde Rodeberg ist der Kindergarten in Struth mit dem Namen „Ich bin ich“. In den floss schon in den vergangenen Jahren ein großer Teil des Haushaltsgeldes, so dass seine Sanierung jetzt vor dem Abschluss steht. Nun will die Gemeinde noch in den Brandschutz, die Elektrik und – wenn das Geld reicht – ins Treppenhaus investieren. 100.000 Euro sind für die Kita-Sanierung vorgesehen, rund die Hälfte kommt als Fördermittel vom Freistaat Thüringen.

Gutes Jahr für Rodebergs Handwerker

Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU) rechnet mit 1,9 Millionen Euro aus Steuern. Im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen habe es in Rodeberg auch 2020 keine großen Ausfälle von Gewerbesteuern gegeben. Das sei bedingt durch die vielen kleinen Unternehmen in der Gemeinde. Vor allem die Handwerker können auf ein gutes Jahr zurückblicken.

Knapp 30 Prozent des Haushalts fließen an den Landkreis für das Begleichen von Kreis- und Schulumlage. Vom Land kommen im Gegenzug über den kommunalen Finanzausgleich 238.000 Euro. Das ist nach Aussage von Zunke-Anhalt etwa halb so viel wie 2014.

Stärker als in der Vergangenheit werden die Rodeberger belastet: Die Steuer wurden angehoben, wie bereits in der Diskussion über den Haushalt 2020 angedeutet. Die Grundsteuer A (von 300) und B (von 384) werden auf 400 Prozentpunkte angehoben, die Gewerbesteuer steigt von 357 Prozent auf 395. Das bringt der Gemeinde 70.000 Euro mehr, so der Ansatz. „Die Erhöhung war eigentlich schon 2017 fällig gewesen“, sagt der Bürgermeister.

Gebühren für Kindergarten neu gestaffelt

Unterschiedlich stark belastet werden die Eltern von Kindergartenkindern. Die Beiträge werden nicht mehr nach Alter gestaffelt, sondern ausschließlich nach der Betreuungszeit und der Zahl der Kinder einer Familie. Das bedeutet: Früher mussten die Eltern ganz kleiner Kinder mehr für die Betreuung des Nachwuchses bezahlen. Die Eltern von ganz kleinen Kindern werden weniger stark belastet, die von größeren dagegen mehr im Vergleich zur alten Regelung.

Die neuen Gebühren greifen zum Frühjahr und sind laut Zunke-Anhalt angelehnt an die Vorschläge des Gemeinde- und Städtebundes. Auch die Gemeinde Südeichsfeld, die Rodeberg mit verwaltet, strebe diese Berechnung an. „Damit haben wir einheitliche Gebühren und der Wettbewerb um das Kind wird nicht übers Geld ausgetragen.“

Deutlich teurer wird es auch, die Festhalle in Struth zu nutzen. Auch in die flossen in den vergangenen zwei Jahren rund 100.000 Euro in Sanierung und Mobiliar. Die Gebühren blieben aber unangetastet. „Wir waren viel zu günstig“, meint Zunke-Anhalt. Nun wird es doppelt so teuer. So sind ab sofort von Ortsansässigen 300 Euro (bisher 155) plus Nebenkosten zu zahlen, wenn man die Festhalle für einen Tag nutzt. Nicht Ortsansässige zahlen das Doppelte für kommerzielle Veranstaltungen, für private Veranstaltungen 450 Euro,

In den vergangenen Jahren rekrutierte die Gemeinde aus der Vermietung der Festhalle für ihren Haushalt bis zu 10.000 Euro.

Rund 40 Veranstaltungen gab es durchschnittlich in den vergangenen Jahren in der Festhalle – das Corona-Jahr einmal ausgenommen. Eine ähnlich große Zahl ist laut Bürgermeister bereits für 2021 angemeldet.

Nur kleine Projekte im Straßenbau

Je nach Finanzlage wolle man dann noch ein Straßenbauprojekt anschieben, die schon im vergangenen Haushalt stand: die Straßen Am Berge zusammen mit den Straßen am Schwimmbad und am Landgraben. „Wenn uns die finanzielle Entwicklung noch Luft zum Atmen lässt, wird gebaut.“ Die Sanierung des Feldborns sei schon jetzt auf 2022 oder 2023 geschoben.

Trotz des Sparhaushalts wird nach dem vorliegenden Zahlenwerk die Vereinsförderung nicht angetastet.