Der 20-Jährige wollte zurück in den Markt, der Ältere hielt ihn mit einem Faustschlag ins Gesicht davon ab.

Schlägerei vorm Getränkemarkt: Streit um Hausverbot endet in Mühlhausen mit Handgreiflichkeiten

Mühlhausen. Zwei Männer haben ungeachtet ihres Hausverbots den Pfandflaschenautomaten in einem Mühlhäuser Getränkemarkt befüllt. Als sie schließlich doch gingen, eskalierte die Situation vor dem Markt.

Uneinsichtigkeit führte am Mittwochmittag in Mühlhausen zu mehreren Anzeigen. Ein 20 und ein 33 Jahre alter Mann betraten den Getränkemarkt eines Einkaufszentrums in der Industriestraße und befüllten den Pfandflaschenautomaten. Ihr Pech war, dass beide im Markt bekannt sind und dort ein Hausverbot haben.

Das Personal bat sie, den Getränkemarkt zu verlassen. Dies ignorierten sie und warfen weiter Pfandflaschen in den Automaten. Der 24-jährige Marktleiter wies sie nochmals auf das Hausverbot hin und forderte sie auf, nun endlich zu gehen. Lautstark wehrten sich beide dagegen, und der 20-Jährige bedrohte dabei den Marktleiter. Erst als ein Kunde dazukam, verließen sie das Gebäude.

Ins Gesicht geschlagen

Dann entbrannte ein Streit zwischen den beiden. Der Jüngere wollte aufgebracht unbedingt wieder zurückgehen, der Ältere hinderte ihn daran, indem er ihm ins Gesicht schlug.

Die beiden Streithähne wurden getrennt, bis die Polizei vor Ort eintraf. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Hausfriedensbruch rechnen.

