In Mühlhausen hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mehrfamilienhaus gebrannt (Symbolbild).

Verdacht gegen Bewohner: Mehrfamilienhaus in Mühlhausen brennt

Mühlhausen. In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Mühlhausen ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Im Kreuzgraben in Mühlhausen ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Laut Polizei konnten sich die Bewohner eigenständig ins Freie begeben. Niemand sei verletzt worden.

Die Kriminalpolizei ermittele derzeit zur Brandursache. Der Tatverdacht richte sich gegen den Bewohner der Wohnung.

