Von den Geheimnissen der Agentenschleuse bei Wendehausen

Wendehausen. Auf den Spuren deutscher Geschichte bewegt sich ein Kurs der Volkshochschule am Kolonnenweg bei Wendehausen.

Zu einer Führung am Mahnmal Grenzturm in Wendehausen lädt die Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis am Samstag, 17. Juni, ein. Um 14 Uhr geht es an der Wegkreuzung des Kolonnenweges in Katharinenberg-Wendehausen los. Kursleiter Guntram Montag gibt hier einen Einblick in die Besonderheiten der Umgebung.

Aus eigener Erfahrung erzählt er vom Leben im Sperrgebiet und am Schutzstreifen. Im Grenzturm können die Teilnehmer Zeitzeugnisse, die von den Mitgliedern des Heimatvereins gesammelt und ausgestellt wurden, sehen. Unter anderem berichtet Guntram Montag von den verlassenen Siedlungen der SED-Diktatur, von Opfern der Grenze und den Geheimnissen um die Agentenschleuse.