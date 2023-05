Zahlreiche Straßen werden in Mühlhausen voll gesperrt

Mühlhausen. Pflaumenblüte, Trabant-Treffen, Radrennen: Drei Veranstaltungen sorgen am Wochenende in Mühlhausen für viel Trubel – und zahlreiche Verkehrseinschränkungen. Ein Überblick.

Zum Pfingstfest am kommenden Wochenende wird die Stadt Mühlhausen voll sein. Mit tausenden Besuchern rechnet die Stadtverwaltung von Freitag bis Sonntag zur Mühlhäuser Pflaumenblüte auf dem Untermarkt und dem Kornmarkt, zur 35. Internationalen Lotto Thüringen Ladies Tour rund um die Burg und den Busbahnhof sowie zum 26. Trabant- und IFA-Treffen am Schwanenteich.

Aufgrund der vielen Veranstaltungen werde es bereits in dieser Woche einige Verkehrsraumeinschränkungen geben, teilte die Stadt mit.

So wird unter anderem der gesamte Untermarkt von Freitag, 26. Mai, ab 10 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 28. Mai, für den Verkehr komplett gesperrt. Das Parken und Halten ist bereits ab Freitag, 26. Mai, ab 7 Uhr im gesamten Bereich des Johann-Sebastian-Bach-Platzes sowie im Bereich des Untermarktes nicht mehr möglich.

Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben

Auch der südliche Teil der Brückenstraße soll laut Verwaltung gesperrt werden – der Verkehr wird über die gedrehte Fahrtrichtung der Klosterstraße geführt. Autofahrer können ab Freitag nicht mehr von der Brückenstraße auf den Untermarkt ausfahren, ebenfalls ist das Einbiegen von der Röblingstraße in die Klosterstraße über das Wochenende nicht möglich.

Die Einbahnstraßenregelung der Felchtaer Straße wird für die Zeit des Pflaumenblütenfestes aufgehoben – Anlieger können die Felchtaer Straße ab Freitag, 26. Mai, 10 Uhr, aus Richtung der Wanfrieder Straße erreichen und bis zum Bachplatz beidseitig befahren. Anwohner werden gebeten, ihre Autos für den Zeitraum des Festes in nicht betroffene Nebenstraßen abzustellen und sich an die Beschilderungen zu halten.

Wegen der Festlichkeiten kann auch die Bushaltestelle im Bereich der Erfurter Straße bis zum Lentzeplatz nicht jederzeit angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wird für die Zeit der Sperrung von Freitag bis Sonntag in die Brunnenstraße auf Höhe Haus-Nr. 94 verlegt.

Bereich um die Mühlhäuser Burg wird am Sonntag gesperrt

Zu gesonderten Verkehrsraumeinschränkungen kommt es wegen der Lotto Thüringen Ladies Tour am Pfingstsonntag, 28. Mai. Start- und Zielbereich ist die Straße An der Burg. Dazu ist es laut Stadtverwaltung notwendig, die Straße „An der Burg“ zwischen Pfortenstraße und Hauptmannstraße zwischen 6 Uhr und 20 Uhr für den Verkehr vollständig zu sperren.

Die Zufahrt zum Parkplatz der Burggalerie bleibt aber frei. Das Parken An der Burg entlang der Stadtmauer sowie in Teilen auch An der Krümme ist für die Zeit der Veranstaltung nicht möglich. Weil Autofahrer von der Burgstraße nicht in Richtung An der Burg fahren können, wird die Einbahnstraßenregelung in Richtung Pfortenstraße aufgehoben. Der Taxistand An der Burg wird Übergangsweise auf den kleinen Blobach verlegt.

Während des Radrennens kommt es in Mühlhausen über den gesamten Tag verteilt zu zeitweisen Sperrungen und Einschränkungen entlang der Strecke. Informationen zum Streckenverlauf der 6. Etappe rund um Mühlhausen sind unter www.muehlhausen.de/pfingsten-2023 zu finden.