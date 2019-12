Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

An Eiermannbau randaliert - Bettwäsche-Päckchen zweimal geklaut - Betrüger-Pärchen gesucht

An Eiermannbau randaliert

Zwischen dem 6. und 9. Dezember schlugen unbekannte Täter mehrere Fensterscheiben am „Eiermannbau“ in Apolda in der Auenstraße ein. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

Metallgitter gestohlen

In der Zeit vom 2. und 8. Dezember entwendeten Unbekannte vor der Gasdruckregelanlage zwischen Oßmannstedt und Liebstedt ein zweiflügliges grünes Metallgittertor im Wert von 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda unter Telefon 03644/5410 zu melden.

Fleischerei-Lieferant bestohlen

Montagvormittag gegen 9.30 Uhr wurde der Lieferant einer Fleischerei auf dem Theaterplatz bestohlen. Während der wenigen Minuten, die der 35-jährige Fahrer damit beschäftigt war, die Waren in den Supermarkt zu bringen, öffnete ein unbekannter Dieb den Lkw und entwendete eine Mappe mit den Tageseinnahmen zweier Filialen. Zeugen zum Vorfall konnten bisher nicht ausgemacht werden.

Polizeihubschrauber im Weimarer Land im Einsatz

Päckchen mit Bettwäsche zweimal geklaut

Just im richtigen Moment erschienen die Polizisten am Rastenberger Tunnel, nachdem sie über ein sogenanntes herrenloses Paket informiert wurden. Sie konnten beobachten, wie zwei Personen das Paket öffneten und sich mit dem Inhalt davonmachen wollten. Von dem Vorhaben konnten die Frau (31) und ihr Begleiter (34) aber abgehalten werden. Das Päckchen, gefüllt mit Bettwäsche-Sets, so stellte sich heraus, wurde einige Zeit zuvor von der Laderampe des Dänischen Bettenlagers entwendet. Ein Mann auf einem Rad wurde dabei beobachtet, wie er das Paket entwendete und Richtung Rastenberger Tunnel damit flüchtete. Hier verlor er es oder ließ es zurück.

Telefonbetrüger scheitert

Immer schwerer wird es für Betrüger, die sich am Telefon bei arglosen Menschen melden und ihnen beispielsweise freudig von einem Gewinn berichten. So geschehen erneut am Montag bei einer Frau (60) aus Bad Berka. Damit der Gewinn in einer Höhe von fast 50.000 Euro übergeben werden könne, sollte die Angerufene ‘nur’ noch 900 Euro zahlen. Die Frau machte das einzig Richtige - beendete das Gespräch und verständigte die Polizei.

Trickbetrug gelingt

Bereits am Freitag, 8. November, um 12.30 Uhr wurde eine 95-Jährige in Apolda Opfer eines Trickbetruges. Dabei wurden ihr durch ein raffiniertes Diebespaar 2000 Euro in bar aus ihrer Wohnung entwendet. Indem sie eine Bekanntschaft vortäuschten, gelangten die Diebe in die Wohnung der alten Dame. Während der Mann die gutgläubige Seniorin in ein Gespräch verwickelte, entwendete die Frau das Bargeld aus dem Telefonschrank. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat das Paar ebenfalls gesehen oder wurde eventuell auch angesprochen?

So werden beide beschrieben:

Täter 1,

gab sich als Freund des verstorbenen Ehemannes aus:

ca. 60 -70 Jahre alt,

ca. 1,70 m groß,

blond/graumelierte Haare,

trug eine rote Steppjacke,

sprach hochdeutsch

Täterin 2,

angebliche Nichte des Täters 1

ca. 1,65 m groß, schlank,

blondes nicht ganz schulterlanges Haar.

Trug einen auffällig großen beige-gemusterten Schal.

Hinweise erbeten an die Polizei Apolda unter der Rufnummer 03644-5410Der Diebstahl ist Anlass, erneut darauf hinzuweisen, keine Fremden in die Wohnung zu lassen.