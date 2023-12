Bad Berkaer Bescherung für geflüchtete Familien

Bad Berka Der ökumenische Arbeitskreis Ukraine und Bad Berkas Kneipp-Verein bereiteten den Kindern in der Quellbrunnklinik eine Überraschung zum Fest.

Auf etwas Hoffnung und Besinnlichkeit mussten zu Weihnachten auch jene ukrainischen Familien nicht verzichten, die in Bad Berkas Quellbrunnklinik Zuflucht vor dem Krieg in ihrer Heimat fanden. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Kneipp-Vereins Bad Berka, Norbert Naperkowski, bereiteten Frank Michael Pietzsch und Hartmut Kaczmarek vom ökumenischen Arbeitskreis Ukraine den Kindern der Familien eine Bescherung und sagten sich mit gespendeten Spielsachen an.

Die Freude über die Puppen und Puppenwagen, über Kuscheltiere, Spielzeugautos und Gesellschaftsspiele war riesengroß. Als Dankeschön hatten die Kinder ukrainische Weihnachtslieder einstudiert und ein berührendes Bild gemalt, das die ukrainische und deutsche Flagge mit einem Herzen verbindet. Beteiligt an der Aktion waren neben dem Kneipp-Verein und dem Arbeitskreis Ukraine auch die Avenida-Therma in Hohenfelden, Rewe in Kranichfeld, die Bäckerei Riethmüller in Bad Berka, die Blankenhainer Tafel sowie die DEVK. „Es war eine tolle Atmosphäre und man hat die Freude und Dankbarkeit der Kinder gespürt“, so Norbert Naperkowski.