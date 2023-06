Bestes Buch zur Gartengeschichte kommt erneut aus Weimar

Weimar. „Lost Gardens“ von Antje Peters-Reimann holt den diesjährigen Preis.

Zum dritten Mal nach 2015 und 2020 stellt die Verlagsgruppe „arts + science weimar“ mit VDG Weimar das beste Buch über Gartengeschichte. „Lost Gardens“ von Antje Peters-Reimann, erschienen bei VDG Weimar, wurde mit dem Deutschen Gartenbuchpreis ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung auf Schloss Dennenlohe in Unterschwaningen wurde es zum Sieger in der Kategorie „Bestes Buch über Gartengeschichte“ gekürt. Das Buch stellt grüne Paradiese aus 2500 Jahren Gartenkunst vor, von denen die meisten verloren sind, der Vergänglichkeit anheimgefallen. Von etlichen Gärten gibt es nur Berichte, die ins Reich des Mythos verweisen, von anderen sind lediglich schriftliche Quellen oder alte Bilder bekannt. Und ganz wenige sind wieder erstanden. Antje Peters-Reimann, Gartenhistorikerin und Journalistin in Essen, hat sich der Geschichte der Gartenkunst verschrieben. In Büchern, Vorträgen, Fachartikeln und ihrem monatlichen Newsletter berichtet sie über bekannte und unbekannte Gärten und erzählt stets aufs Neue spannende „grüne Geschichten“.

Antje Peters-Reimann: Lost Gardens – Von verschwundenen und wieder-gefundenen Gärten; 192 Seiten,83 Abbildungen, davon 60 in Farbe, Hardcover, VDG Weimar, 28 Euro