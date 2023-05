Mit einem Lastenrad war ein Mann am Dienstag in Weimar unterwegs und stürzte mehrfach. (Symbolbild)

Betrunkener Lastenrad-Fahrer in Weimar von Mülltonne gestoppt

Weimar. Mit einem Lastenrad war ein Mann am Dienstagnachmittag in Weimar unterwegs. Er stürzte und beschädigte mehrere Fahrzeuge.

Ein Zeuge informierte am Dienstagnachmittag die Polizei in Weimar über den Fahrer eines Lastenrades. Dieser war augenscheinlich nicht mehr in der Lage, seine Fahrt unbeschadet zu überstehen.

Laut Polizeiangaben, war der Fahrer in der Weimarer Teichgasse gestürzt und verletzte sich dabei. Obwohl es nicht gestattet ist, mit einem Lastenrad auf dem Gehweg zu fahren, fuhr der Mann auf dem Bürgersteig und beschädigte dabei mehrere Fahrzeuge. Im Anschluss setze er seine Reise fort, ehe er mit einer Mülltonne kollidierte und daraufhin erneut stürzte.

Die Beamten stellten schnell den Grund für seine Stürze fest: Der 64-Jährige war mit 2,4 Promille absolut fahruntauglich. Der Mann wies Verletzungen auf, die medizinisch behandelt werden mussten.

