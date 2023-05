Bunte Feste zum Kindertag im Weimarer Land

Auch für Hüpfburgen, wie hier beim Waldfest in Pfiffelbach, wird rund um den 1. Juni gesorgt sein.

Weimarer Land. Kindereinrichtungen und Vereine im Weimarer Land feiern ihren Nachwuchs am 1. Juni. Hier ist was los:

Mütter und Väter durften sich bereits im Mai feiern lassen – jetzt kommt der Nachwuchs zu seinem Recht. Rund um den Kindertag am 1. Juni veranstalten wieder zahlreiche Kindereinrichtungen und Vereine im Weimarer Land Feste für die Jüngsten.

Im Jugendclub Tannroda ist man bereits am Donnerstag selbst auf Besuch eingestellt. Ab 14 Uhr wird hier gefeiert. Die jungen Gäste dürfen sich unter anderem auf eine Hüpfburg, eine Bastelstrecke, Kuchen und Bratwürste freuen.

In Ottstedt am Berge ist am Samstag, 3. Juni, die örtliche Kirmesgesellschaft Gastgeber der Kindertagsfeier. Um 14 Uhr beginnt das Fest mit vielen Aktivitäten auf dem Spielplatz.

Der Bäckerplatz ist ebenfalls am Samstag den Jüngsten in Daasdorf bei Buttelstedt reserviert. Der Heimatverein des Dorfes veranstaltet hier sein Fest zum Kindertag. Beginn ist um 14.30 Uhr. Auch Eltern sind dazu eingeladen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt.

Nicht zuletzt treten am Samstag im Nordkreis die Vereine aus Neumark in Aktion. Auch sie haben für den Nachwuchs ein Kindertagsfest vorbereitet. Auf dem Marktplatz des Städtchens wird ab 15 Uhr gefeiert – mit Kaffee und Kuchen, Spiel, Spaß und einer Hüpfburg.