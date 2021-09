Chaosfahrt auf Klinikgelände in Bad Berka: Rentner rutscht von Gaspedal ab

Bad Berka. Spektakulärer Unfall auf dem Klinikgelände in Bad Berka: Der Toyota eines Rentners ist nach einer Chaosfahrt gegen einen Bordstein gekracht und mit der Front in einen Hang eingeschlagen.

Chaosfahrt auf dem Gelände der Zentralklinik in Bad Berka: Um die Mittagszeit war am Montag ein Rentner mit seinem Toyota, der vor der Klinik geparkt war, aus Richtung Wendeschleife kommend in Richtung Robert-Koch-Allee losgefahren. Nach eigenen Angaben rutschte er vom Gaspedal ab, sein Fuß verkantete sich unter dem Bremspedal. Daraufhin beschleunigte das Auto, schoss an einem Taxistand vorbei und streifte dabei zwei dort parkende Taxis.

Anschließend überquerte der Mann die Robert-Koch-Allee, fuhr über eine Bordsteinkante und über einen Straßengraben und schlug mit der Front in einen Hang ein.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Ein Bedienfehler soll laut einer ersten Meldung die Ursache für eine Chaosfahrt auf dem Gelände der Zentralklinik in Bad Berka gewesen sein. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Um die Mittagszeit war am Montag ein Rentner mit seinem Toyota, der vor der Klinik geparkt war, losgefahren. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Dabei trat er jedoch zu kräftig auf das Gaspedal. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Er schoss durch den Taxibereich und stieß dabei mit zwei Fahrzeugen zusammen. Foto: Stefan Eberhardt



Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Unbeirrt fuhr er weiter und krachte ungefähr 15 Meter weiter frontal gegen eine Bordkante, so dass sein Fahrzeug abhob, über einen Graben flog und durch das Aufsetzen seine Front verlor. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Mit einem Sprung über die knapp 25 Zentimeter hohe Bordkante der Bushaltestelle und voll eingeschlagenem Lenkrad kam er nach weiteren rund 20 Metern zum Stehen. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Umgehend eilten Helfer aus der Klinik heran und brachten den Rentner in die Notaufnahme, wo er erstversorgt wurde. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Die Feuerwehr Bad Berka sicherte die Unfallstelle ab und band auslaufende Flüssigkeiten. Foto: Stefan Eberhardt



Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Der Toyota ist nach dieser Chaosfahrt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Foto: Stefan Eberhardt

Rentner hebt mit Toyota in Bad Berka ab und fliegt über einen Graben Weitere Personen wurden nicht verletzt. Foto: Stefan Eberhardt



Toyota nach Chaosfahrt nicht mehr fahrbereit

Umgehend eilten Helfer aus der Klinik heran und brachten den Rentner in die Notaufnahme, wo er erstversorgt wurde.

Die Feuerwehr Bad Berka sicherte die Unfallstelle ab und band auslaufende Flüssigkeiten. Der Toyota ist nach dieser Chaosfahrt nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 7500 Euro. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen:

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Weimar.