Der große Stadtteil-Check für Weimar: Benoten Sie Ihr Wohnviertel

Liebe Leserinnen und Leser, wie gern leben Sie in Ihrem Stadtteil? Wie sicher fühlen Sie sich? Wie beurteilen Sie Sauberkeit, Kinderfreundlichkeit, Freizeit- und Gastronomieangebot oder die Parkplatzsituation? Bei unserem großen Stadtteil-Check können Sie Ihrem Viertel ein Zeugnis ausstellen. Vergeben Sie in 13 Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend). Die Umfrage auszufüllen dauert nur ein paar Minuten.

Wir haben die Stadt mit wenigen Ausnahmen auf Basis der statistischen Bezirke unterteilt. Aufgrund seiner Größe wurde der Ortsteil Oberweimar/Ehringsdorf ebenso geteilt wie das „Industriegebiet Nord“, in dem wir nur den Landfried und die Ettersbergsiedlung als zusammenhängende Siedlungsgebiete untersuchen. Die Ergebnisse des Stadtteil-Checks veröffentlichen wir in der Lokalausgabe und online auf weimar.tlz.de. Auf einer interaktiven Karte finden Sie dort später die Bewertungen der einzelnen Stadtteile. Außerdem wird die Redaktion über markante Ergebnisse berichten.

So machen Sie beim Stadtteil-Check mit

Am Ende der Umfrage haben Sie sowohl auf dieser Seite als auch online die Möglichkeit, der Redaktion eine Themenanregung zu hinterlassen. Zum Beispiel: Gibt es eine Geschichte aus Ihrem Stadtteil, die Sie gern im Lokalteil einmal lesen möchten? Haben Sie ein dauerhaftes Problem, für dessen Lösung Sie seit Langem kämpfen?

Der Stadtteil-Check soll uns und Ihnen ein differenziertes Bild von dem Stadtteil oder Ortsteil geben, in dem Sie leben. So kann die Umfrage mit Vorurteilen aufräumen über Viertel, die vielleicht einen schlechten Ruf haben, aber sehr lebenswert sind, oder aber Brennpunkte offen legen, von denen bisher in der Öffentlichkeit nicht so viel bekannt gewesen ist. Die Redaktion wird in den nächsten Wochen mit Berichten auf Ihre Anregung hin den Stadtteil-Check begleiten. Natürlich sollen die Ergebnisse auch Anregungen liefern, wozu unsere Reporter einmal recherchieren sollen.

