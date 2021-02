Fahrzeug brennt im Weimarer Land

Zwischen Kleinschwabhausen und Hammerstedt geriet am Dienstagvormittag im Weimarer Land ein Pkw in Brand. Laut Polizeiangaben war der Fahrzeugbesitzer wegen unüberhörbarer technischer Probleme auf dem Weg in eine Werkstatt und nutzte, um den Verkehr auf einer großen Straße nicht zu behindern, den kleinen Ortsverbindungsweg. Plötzlich züngelten Flammen aus der Motorhaube. Der 66-Jährige stoppte den Wagen und konnte sich in Sicherheit bringen, bevor das Feuer auf das ganze Auto übergriff. Die Feuerwehr löschte schließlich den Wagen.

Weil sich ein Fahrer nach eigenen Angaben kurz von den Kindern auf der Rückbank ablenken ließ, kam der Wagen am Dienstagnachmittag in Blankenhain von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Telefonmast. Zum Glück wurden keine Personen verletzt. Der Mast knickte um. Auch am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, teilt die Polizei mit.

Aus Hallen einer Firma in Mönchenholzhausen entwendeten Unbekannte Werkzeuge. Sie überstiegen dafür einen Zaun und schlugen Fensterscheiben ein. Sachschaden im vierstelligen Bereich soll dabei entstanden sein. Zum genauen Tatzeitraum kann die Polizei keine Angaben machen, ebenso nicht zum Wert der entwendeten Gegenstände.

Einen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer zogen Polizisten am Dienstagabend in Ottstedt aus dem Verkehr. Ein Atemalkoholtest bei dem 49-jährigen Auswärtigen ergab einen Wert von über 0,8 Promille.