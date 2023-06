Feuerwehr-Struktur und Flächennutzungsplan für den Nordkreis im Weimarer Land

Schwerstedt. Der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg tagt am kommenden Mittwoch im Schwerstedter Saal mit umfangreicher Tagesordnung.

Vor allem mit Feuerwehrangelegenheiten befasst sich der Stadtrat der Landgemeinde Am Ettersberg in seiner Sitzung am kommenden Mittwoch, 14. Juni, ab 19 Uhr im Schwerstedter Saal. Es geht um eine überplanmäßige Haushaltsausgabe für den geplanten Erweiterungsbau der Stützpunktfeuerwehr in Buttelstedt, die zwei zusätzliche Stellplätze sowie einen Schlauchtrockenturm bekommen soll. Falls die Ratsmitglieder dem erhöhten Investitionsbedarf zustimmen, stehen in der Folge die Auftragsvergaben zur Umsetzung des Vorhabens auf der Tagesordnung, aufgeteilt in vier Lose. Zudem sollen die Auftragsvergaben zum Kauf des geplanten neuen Feuerwehrfahrzeuges für Vippachedelhausen beschlossen werden.

Einen wichtigen Schritt sieht die Sitzung für den Flächennutzungsplan der Landgemeinde vor: Billigung und öffentliche Auslegung des Vorentwurfes stehen zum Beschluss. Auch der Bebauungsplan für das künftige Wohngebiet Kleinobringer Straße in Großobringen steht zur erneuten Auslegung an.

Bereits am Dienstag, 13. Juni, tagt teilweise öffentlich der Bauausschuss des Stadtrates im Dorfgemeinschaftshaus Berlstedt. Hier geht es unter anderem um ein Hochwasserschutz-Konzept für die Scherkonde.