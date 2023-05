Hörspielwiese: Mitmachangebot im Wohnlabor in Weimar für Kinder und Erwachsene

Die Hörspielwiese in Weimar startet am Donnerstag.

Weimar. Vor dem Wohnlabor am Stadtschloss der Klassik-Stiftung Weimar kann in ausgewählte Features, Hörstücke und Hörspiele hineingehört werden.

Auch in diesem Jahr gilt die Devise: „Kopfhörer an und Hörbares erlebbar werden lassen“ vor dem Wohnlabor am Stadtschloss der Klassik-Stiftung. Die Hörspielwiese 2023 bietet die Gelegenheit, in Features, Hörstücke und Hörspiele des Kooperationspartners Buchfunk für Erwachsene hineinzuhören. Karl Mays „Abenteuer auf Ceylon“, „Die verschwundene Braut“ von Arthur Conan Doyle oder Stefan Zweigs „Der Kampf um den Südpol“ sind Beispiele der Hörspiele, die ab dem 1. Juni jeden Donnerstagabend von 19 bis 20 Uhr vor dem Wohnlabor zu hören sein werden. Geschichten wie „Das Dschungelbuch“, „Sherlock Holmes“ oder „Till Eulenspiegel“ sind Auszüge aus dem Kinderprogramm, donnerstags, 18 bis 19 Uhr.