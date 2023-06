Matinee im Museum für Ur- und Frühgeschichte Weimar

Das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar.

Weimar. Neuerscheinung zu merowingerzeitlichem Gräberfeld wird am Samstag in Weimar vorgestellt.

In einer Matinee mit Sonderführung durch die Museumsausstellung am kommenden Samstag, 10. Juni, stellt das Thüringische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) seine jüngste Neuerscheinung „Das merowingerzeitliche Gräberfeld von Gotha-Boilstädt“ im Museum für Ur- und Frühgeschichte vor. Die beiden Hauptautoren Christian Tannhäuser und Jan Nováček geben Einblick in Leben, Leiden und Selbstverständnis der frühmittelalterlichen Bestatteten – darunter der als „Herr von Boilstädt“ benannte, reich ausgestattete Krieger.

Das Gräberfeld mit seinen 44 frühmittelalterlichen Bestattungen war 2013 im Zuge der Ortsumfahrung Gotha-Sundhausen archäologisch untersucht worden. Es gibt Einblick in eine Siedlungsgemeinschaft des 6. bis 8. Jahrhunderts, zu der sich dank moderner DNA-Analysen auch Verwandtschaftsbeziehungen rekonstruieren lassen. Die Grabbeigaben geben Hinweis auf überregionale Kontakte bis ins östliche Mittelmeergebiet und ins westgotische Spanien.

Das Landesamt für Denkmalpflege lädt zur Matinee ins Museum für Ur- und Frühgeschichte ein. Um Anmeldung wird gebeten: museum@tlda.thueringen.de oder Telefon: 0361 / 57 322 33 31.