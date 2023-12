Mit Fontänen und viel nackter Haut

Apolda Der HSV feierte seinen Jahresausklang einmal mehr mit einer denkwürdigen Nacht in der Stadthalle.

Das Wort „Weihnachtsfeier“ hält Ralph Börmel für nicht ganz passend: „Es ist unser Jahresabschluss“, sagte der im Sommer an die Vereinsspitze gerückte Präsident des HSV Apolda, kurz bevor sich die Türen der Stadthalle am Samstagabend öffneten. Tatsächlich spielte Weihnachten in dieser Nacht nur eine Nebenrolle, stattdessen wurden die Handballer einmal mehr ihrem Ruf gerecht: Sie schmissen die größte Fete, die die Kreisstadt im Winter zu bieten hat. Ausverkauftes Haus mit 520 Zahlenden, satte zwei Stunden Bühnenprogramm, danach Party in allen Räumen bis in den frühen Morgen.

Keine Scheu vor nackter Haut: Unter anderem Moderator Jens Schwigon (links) zeigte (fast) alles. Foto: Michael Grübner / Funke Medien Thüringen

Die aktuellen HSV-Aktiven hatten eine Tanz-Performance im Stil der wilden 20er-Jahre vorbereitet. Foto: Michael Grübner / Funke Medien Thüringen

Das Publikum wurde immer wieder mit einbezogen: Hier herrschte bei einem kurzen Wettkampf im Luftballon-Aufblasen Aufregung. Foto: Michael Grübner / Funke Medien Thüringen

Die Tanzsportlerinnen aus Sömmerda sind beim HSV seit Jahren Stammgäste. Foto: Michael Grübner / Funke Medien Thüringen

Einmal mehr überzeugten die „Toledos“ aus Jena mit ihrer akrobatischen Kunst. Foto: Michael Grübner / Funke Medien Thüringen

Hinter all dem stehen vor allem die „Kaiserkronen-Singers“ , wobei der Name ein wenig in die Irre führt, denn diese Truppe von gut 20 überwiegend ehemaligen Aktiven, ausschließlich Männer übrigens, ist weit mehr als nur eine Gesangsformation. Ralph Börmel ist seit kurzem ihr dienstältestes Mitglied, er mischt seit 30 Jahren mit und kennt noch die Zeiten vor der Stadthallen-Eröffnung, als der HSV im Pfiffelbacher Kulturhaus feierte. Die „Singers“ trafen sich seit dem Frühjahr meist ein Mal pro Woche, um zuerst Ideen zusammenzutragen und dann ab etwa Mitte Oktober ein Programm daraus zu zimmern. In der heißen Phase kamen sie zwei- bis dreimal wöchentlich zusammen, planten und probten. Motto in diesem Jahr: „Magic Moments“.

Dabei kamen Nummern heraus wie die „Human Fountains“, die mit clever ausgetüftelter Choreographie mit ihren Mündern jede Menge Flüssigkeiten versprühten, wobei eine ausgebreitete Plane den Bühnenboden notdürftig schützte. Oder eine Nummer mit viel nackter Männerhaut, nur bedeckt von ein paar Luftballons. Oder zum furiosen Finale das „HSV-International-Sinfonieorchester“. Jüngere Handball-Aktive zeigten ihre tänzerischen Fähigkeiten. Der HSV engagiert aber immer auch externe Nummern für seine Show. Die Akrobatik-Truppe „Toledos“ aus Jena ist schon Stammgast, ebenso wie der Tanzsportverein Sönmmerda. Außer den beiden waren diesmal die „Universe Skippers“ aus Jena mit einer Seilsprung-Performance sowie zwei Rock‘n‘Roll-Tanzgruppen aus Jena und Kahla dabei. Börmels Kommentar dazu: „Beim HSV muss es immer auch guter Sport sein, nicht nur Klamauk.“

Unterstützt wurde der Abend durch das Diakonie-Werk Apolda, für Catering und Disko hatte der HSV die Crew von „Apolda Tanzt“ angeheuert. Mit dem „Duo Diesel“ gab es zudem auch Livemusik in der Party nach dem Bühnenzauber. Dessen Moderatoren Jens „Langer“ Schwigon und Andreas „Hans“ Bethge bekamen am Ende zum Dank für ihre Ausdauer je eine Flasche Whisky überreicht. Und der Termin für nächstes Jahr (21. Dezember) ist schon gebucht.