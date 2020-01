Weimar. Am frühen Samstagabend gab es einen Einsatz der Polizei in Weimar. Inzwischen ist auch die Bundespolizei im Einsatz.

Nach Aufruf im Netz: Polizei-Einsatz auf Markt in Weimar

Polizisten haben am frühen Samstagabend in Weimar eine Gruppe junger Leute aufgelöst, die auf dem Markt in Weimar durch Lärmbelästigung der Anwohner und Passanten sowie durch Rufe verfassungsfeindlichen Inhalts aufgefallen war.

Nach Angaben von Polizeichef René Treunert brachten die Beamten 25 Personen aus Weimar zur Feststellung ihrer Personalien und zur Anzeigenaufnahme in die Inspektion.

Die zumeist alkoholisierten jungen Leute waren einem Aufruf im Netz gefolgt. Sie erhielten Platzverweise für die Innenstadt. Wegen der verfassungsfeindlichen Rufe wird weiter ermittelt.

Weitere Personen in Weimar ermittelt: Bundespolizei angefordert

Bei Streifenfahrten in Weimar hat sich die Zahl weiterer Personen, die mit dem Vorfall auf dem Markt in Zusammenhang stehen sollen, auf rund 60 erhöht. Die Polizei leitete auch gegen diese Personen Maßnahmen ein. Inzwischen unterstützt auch die Bundespolizei die Maßnahmen der Weimarer Inspektion. Die Personen sind zwischen 17 und 34 Jahre alt.

