Neue Gruppen-Namen bei Apoldaer Grönlandsonne

1. Juni 2023: Kindertag, hier in der Kita Grönlandsonne in Apolda

Apolda. Der Kindertag war in vielen Kindergärten im Kreis Weimarer Land ein großer Spaß.

Der Kindertag wurde in etlichen sozialen Einrichtungen im Kreis Weimarer Land feierlich gewürdigt. Manch Einrichtung bezog sich auf den Feiertag aus organisatorischen Gründen auch schon einen Tag früher. Den Kleinen wird es egal gewesen sein, sie hatten ihren Spaß. So soll es auch sein. Auch in Kindergärten der Diakonie erlebte der Nachwuchs tolle Stunden. Das Bild zeigt eine Szene aus der Apoldaer „Grönlandsonne“, wo feierlich und passend zum Kita-Namen nun auch noch Gruppennamen wie Schneehasen, Eisbären und Buckelwale vergeben wurden. Das wurde durch die Kinder mit gebastelten Accessoires begleitetet. Auch in der „Kunterbunt“ gab es ein Fest.