Ramelow besucht Nachbarschaftsfest in Weimar West

Weimar. Ministerpräsident kommt unter dem Motto „Gemeinsam Nachbarschaft gestalten” zu Veranstaltung am Bürgerzentrum. Worum es dabei geht:

Ob Hofkonzert, Pflanzaktion, Pasta-Party oder Straßenfest – am diesjährigen Tag der Nachbarn finden bundesweit Tausende Nachbarschaftsaktionen statt. Unter dem Motto „Gemeinsam Nachbarschaft gestalten” begegnen sich eigentlich erst am 26. Mai Menschen fernab von ihrem Alter, ihrer Herkunft oder ihrer Religion und werden gemeinsam aktiv.

Weimar West folgt zwar ebenso dem Gedanken des von der „nebenan.de“-Stiftung initiierten Tages, der nun schon zum sechsten Mal Nachbarn ermutigen soll, aufeinander zuzugehen, um ein Zeichen für ein solidarisches Miteinander zu setzen. Allerdings wird am Bürgerzentrum im Stadtteil bereits am Donnerstag, dem 25. Mai, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr gefeiert.

Zum Tag der Nachbarn für kleine und große Gäste gehört ein gemeinsames Grillen. Es gibt für Kinder eine Hüpfburg und eine Clown-Show, teilte die Thüringer Staatskanzlei in einer Presseinformation mit. Für Bewegung sorgt das Sportmobil der Stadtsportjugend Weimar mit seinem generationsübergreifenden Spiel- und Sportangebot. Mit den Nachbarn feiern will im Verlauf des Nachmittags in der Prager Straße auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), so der Hinweis der Staatskanzlei.