Rasentraktoren-Spektakel in Linda

So wie hier beim Traditions-Event in Saalborn sausen am Samstag auch in Linda die Rasentraktoren um die Wette.

Linda. Voraussichtlich zehn Rasentraktoren kämpfen am Samstag in einem Renn-Spektakel um den Sieg.

Eine Pferdekoppel auf dem Gelände der Twin-S-Ranch im Mechelrodaer Ortsteil Linda ist am Samstag, 3. Juni, Schauplatz eines großen Rasentraktor-Rennspektakels. Um Gastgeber und Veranstalter Steffen Schorcht hat sich ein fünfköpfiges Organisationsteam gebildet, das auch als Rennteam eines der Fahrzeuge auf den Rundkurs schickt. Der erinnert in seiner Gestaltung an eine Motocross-Strecke und verspricht jede Menge Action. 10 Uhr werden in der Qualifikation unter den zehn angemeldeten Teams die Startplätze ermittelt, 15 Uhr startet das Rennen, in dem die Rasentrecker Rad an Rad um die Platzierungen kämpfen. Im Rahmenprogramm gibt es Musik, Imbiss und Ausschank sowie am Nachmittag und Abend die Siegerehrung und einen fröhlichen Party-Ausklang.