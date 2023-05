Die Abwasser-Erschließung von Ottstedt am Berge ist am Mittwoch Thema im Grammetal-Gemeinderat.

Ratssitzung am Mittwoch in Bechstedtstraß

Bechstedtstraß. Der Grammetal-Gemeinderat hat unter anderem ein Brandschutzkonzept auf dem Tisch.

Die Bedarfs- und Entwicklungsplanung zum Brandschutz und den Feuerwehren steht im Mittelpunkt, wenn sich der Gemeinderat der Landgemeinde Grammetal am Mittwoch, 24. Mai, ab 19 Uhr zur Sitzung im Saal der Gemeindeschänke in Bechstedtstraß (Zur Salzstraße 1) trifft. Auch die Abwasser-Erschließung von Ottstedt am Berge durch den Zweckverband Jenawasser sowie die Vorschlagsliste der Landgemeinde zur Schöffenwahl stehen auf der Tagesordnung.

Zu Beginn der Sitzung verpflichtet Bürgermeister Roland Bodechtel (CDU) einen Nachrücker für Andreas Schiller, der sein Mandat für die Wählergemeinschaft Landleben Grammetal niedergelegt hat. Zudem ist der Platz des Nohraer Ortschaftsbürgermeisters im Haupt- und Finanzausschuss neu zu besetzen.