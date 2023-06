Schallkultur-Festival mit musikalischem Doppelwumms in Weimar

Weimar. Cécile McLorin Salvant sowie Uschi Brüning und Günther Fischer gastieren am Wochenende in Weimar.

Gleich zwei Konzerte gehen am Wochenende im Rahmen des Schallkultur-Festival über die Bühne: Am Samstag, 10. Juni, 20 Uhr kommt mit Uschi Brüning und Günther Fischer ein altbekanntes Duo zurück nach Weimar. Schon seit 1960 weiß Uschi Brüning, ihr Publikum mit ihrem Charme in den Bann zu ziehen. Alte Klassiker und neue Innovationen erwartet das Publikum, so der Veranstalter. Für das Konzert im Erbenhof gibt es noch Restkarten.

Am Sonntag, 12. Juni, kommt Cécile McLorin Salvant in die Weimarhalle und verspricht eine Nacht voller Jazz: Die preisgekrönte Künstlerin aus den USA mischt den melancholisch-verträumten Klang des klassischen Jazz’ mit Elementen aus Gregorianischem Chor, Folk Musik, Pop, Oper und vielen anderen Genres. So ist jeder einzelne Song eine Mischung unterschiedlichster Genres – und dennoch ganz klar ein Teil ihres Repertoires. Seit ihrem ersten Studioalbum „WomanChild“ hat McLorin Salvant ihren Stil beharrlich weiterentwickelt und immer wieder fast vergessene Songs musikalischer Größen als Inspiration genutzt. Die Fusion diverser Genre und die Faszination für Künstler vergangener Zeit sind auch auf ihrem erfolgreichsten Album „Ghost Song“ prominent.