Schulchor Mellingen fiebert dem Auftritt entgegen

Mellingen Am Freitag steht in der Mellinger St.-Georg-Kirche das traditionelle Weihnachtskonzert des Feiningergymnasiums auf dem Programm.

Intensive Vorbereitungen laufen am Mellinger Schulteil des Lyonel-Feininger-Gymnasiums für einen der kulturellen Jahreshöhepunkte: Am Freitag, 15. Dezember, treten 18 Uhr der Schulchor unter Leitung von Beate Drysz und die Instrumentalisten zum traditionellen Weihnachtskonzert in der Dorfkirche St. Georg auf. In deren Zuschauerreihen dürfte kaum ein Platz frei bleiben. Zur Aufführung kommt zudem ein Krippenspiel. Wie immer stehen Spendenboxen für einen wohltätigen Zweck bereit.