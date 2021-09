Stiller Nachbar am Weimarer Mon Ami

Weimar. Gäste aus Zürich hoffen auf ein Open-Air-Konzert

Der eigentümliche Zürcher Songwriter „Silent Neighbor“ gastiert mit seiner Band am Mittwoch, 20 Uhr, je nach Wetterlage am oder im Mon Ami. Nach einem theatralischen Start kommen poppige und sogar folkloristische Klänge auf, um dann gleich wieder Platz zu machen für Harmonien, wie man sie aus dem zeitgenössischen Jazz kennt. Das jüngste Album „Tired Of Your Smile“ ist voller lyrischer und musikalischer Eskapaden, doch es bleibt dabei immer zugänglich. Abendkasse 10,- / 7,- Euro.