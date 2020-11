Suspendierter Weimarer Skandalpolizist fällt schon wieder auf

Weimar/Erfurt. Ein suspendierter Beamter trägt in einem Einkaufsmarkt keinen Mund-Nasen-Schutz. Es kommt zu Handgreiflichkeiten - und zu Vorwürfen. Doch was ist dran an den Anschuldigungen?

Montag vergangener Woche in Weimar: In einem Einkaufsmarkt kommt es zu einer Auseinandersetzung. Ein Mann trägt beim Betreten keine Mund-Nase-Bedeckung, die in Weimar Pflicht ist. Von einer Mitarbeiterin des Marktes wird er darauf hingewiesen. Es kommt zu einer Tätlichkeit. Dabei wird die Frau verletzt. Der Mann ist der Polizei in Weimar bestens bekannt - als Kollege. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich um Tino M, der, weil seit Juni 2018 suspendiert, in zivil unterwegs war. M. steht derzeit im Fokus von Vorwürfen, die sich gegen die Polizeiinspektion Weimar richten.