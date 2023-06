Thüringens Geografie-Champion kommt aus Weimar

In Braunschweig, worauf dieser Finger zeigt, findet wieder das Bundesfinale von „Diercke WISSEN“ statt. Teilnehmen will auch der Landessieger aus Weimar.

Weimar. Daniel Hazard vom Goethe-Gymnasium hat den Landessieg beim Wettbewerb „Diercke WISSEN“ errungen und fährt zum Finale nach Braunschweig.

Ein Weimarer Gymnasiast hat auf Landesebene Deutschlands nach Angaben der Veranstalter größten Schulwettbewerb „Diercke WISSEN“ gewonnen. Daniel Hazard vom Goethe-Gymnasium ist Geografie-Champion in Thüringen. Das teilte die Westermann-Gruppe mit. In jedem der 16 Bundesländer gibt es eine Gewinnerin oder einen Gewinner, ebenso in einer deutschen Schule im Ausland – in diesem Jahr aus Barcelona in Spanien. Für sie alle geht es nun in die letzte Runde des Wettbewerbs: Das Finale wird am Freitag, dem 16. Juni, in Braunschweig ausgetragen.

Mit welcher Fördertechnik wird hauptsächlich Erdgas gewonnen? Wie entsteht eine Wendekreiswüste? Welche europäische Insel teilen sich zwei Staaten?

Diese und weitere Fragen beantworteten die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Landessieg für das Schuljahr 2022/23 und setzten sich mit ihren Geografie-Kenntnissen gegen die Konkurrenz durch. Insgesamt wurden 3 Mädchen und 14 Jungen für ihre herausragenden Erdkundekenntnisse zu Landessiegerinnen und -siegern gekürt.

Nach der Corona-Pandemie kann das Finale zum ersten Mal seit drei Jahren wieder live in Braunschweig ausgetragen werden. Dort treffen sich die besten Geografie-Schülerinnen und -schüler zum Wettkampf um den Siegertitel auf Bundesebene. Sie haben ihre Fähigkeiten bereits in drei Runden bewiesen – sie errangen den Sieg zunächst auf Klassenebene, dann in ihrer Schule und nun auch auf Landesebene.

„Wir freuen uns sehr auf das Finale – dieses Jahr ist ein ganz besonderes für ,Diercke WISSEN’“, sagt Catharina Vater, Organisatorin des Wettbewerbs bei Westermann. „Auch wenn das virtuelle Finale im vergangenen Jahr sehr mitreißend war, ist es doch etwas anderes, die Finalistinnen und Finalisten nun wieder live vor Ort in Braunschweig begrüßen zu können.“

Interessierte können im Online-Trainingscenter testen, wie gut ihre Geografie-Kenntnisse sind.