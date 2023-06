Zwei Wattestäbchen und eine Registrierung, die unkompliziert über das Smartphone möglich ist – mehr braucht es nicht, um in die Stammzellenspender-Datei zu kommen.

Typisierungs-Aktion in Klettbach

Klettbach. Am Samstagnachmittag können sich Freiwillige im Bürgerhaus für die DKMS registrieren lassen.

Zu einer Registrierungs- und Typisierungs-Aktion mit der DKMS hat die Gemeinde Klettbach für Samstag, 3. Juni, aufgerufen. Von 10 bis 14 Uhr steht ein Team im Bürgerhaus des Dorfes (Am Teich 2) bereit, um die Freiwilligen in Empfang zu nehmen. Anlass ist die Erkrankung des wenige Monate alten Levi, die zwar noch nicht als Leukämie bestätigt ist, dessen Eltern aber in tiefer Sorge die Suche nach geeigneten Stammzellenspendern angeregt haben. Wer zum Termin verhindert ist, kann ein Registrierungs-Set auch nach Hause bestellen.

www.dkms.de/levi