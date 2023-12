Vorfahrtsunfälle und Böllerei – Polizeimeldungen aus Weimar und Umgebung

Weimarer Land Zu gleich zwei Vorfahrtsunfällen kam es am Donnerstag. Außerdem sorgt der frühe Verkauf von Silvesterfeuerwerk bereits für Beschwerden.

Vorfahrtsunfall mit verletzter Rentnerin

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagvormittag auf der Rießnerstraße. Eine 89-jährige Fahrerin fuhr dort in Richtung Kromsdorfer Straße. Zeitgleich fuhr ein 62-Jähriger auf der Buttelstedter Straße stadtauswärts. Laut Polizei war die Ampelanlage an der Kreuzung Buttelstedter Straße / Rießnerstraße nicht in Betrieb und die 89-Jährige hätte dem anderen Fahrer Vorfahrt gewähren müssen. Das tat sie allerdings nichts, wodurch ihr Auto mit dem des 62-jährigen Fahrers zusammenstieß. Die Rentnerin wurde verletzt und in einem Krankenhaus behandelt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Autos stoßen zusammen, mehrere Verletzte

Zu einem weiteren Vorfahrtsunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der B7 in Frankendorf. Ein 20-Jähriger kam aus Richtung Hammerstedt und wollte in Frankendorf die B7 überqueren. Laut Angaben der Polizei, missachtete er hierbei jedoch die Vorfahrt eines 72-Jährigen. Dieser wollte in Richtung Weimar fahren. Es kam zum Zusammenstoß. Die zwei Fahrer sowie die jeweils beiden Beifahrer wurden leicht verletzt, drei der beteiligten Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt und die B7 musste zeitweise komplett gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 40.000 Euro.

Viele Beschwerdeanrufe wegen Böllerei

Am Donnerstag startete der Verkauf von Silvesterfeuerwerk und einige Jugendliche im Stadtgebiet Weimar, die sich Feuerwerk kauften, probierten dieses auch gleich aus. Dadurch kam es zu vermehrten Beschwerdeanrufen von Anwohnern. Wie die Polizei mitteilt, konnten teilweise bereits Verursacher der Böllerei festgestellt werden. Diese erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Die Polizeibeamten stellten das gekaufte Feuerwerk sicher, das erst zur erlaubten Zeit am 31. Dezember wieder bei der Polizeiinspektion Weimar abgeholt werden darf. Die Polizei weist noch einmal darauf hin, dass Böllern lediglich am 31. Dezember und am 1. Januar erlaubt ist.