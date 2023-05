Weimar: Angebot für Telefonsprechzeit mit den Grünen

Weimar. Interessierte können sich mit Anton Brokow-Loga am 25. Mai unter anderem zum nachhaltigen Tourismus austauschen.

Eine Telefonsprechstunde bietet der Grünen-Stadtrat Anton Brokow-Loga am Donnerstag, 25. Mai, an. Er ist Mitglied im Wirtschafts- und Tourismusausschuss sowie im Bau- und Umweltausschuss. Interessierte können mit ihm zu aktuellen Themen in Weimars Stadtpolitik sprechen, dieses Mal insbesondere zu Fragen des nachhaltigen Tourismus in Weimar. Erreichbar ist Stadtrat Anton Brokow-Loga nach Angaben seiner Fraktion in der Zeit von 13 bis 14 Uhr unter 03643/902087.