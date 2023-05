Weimar: Energiegenossenschaft Ilmtal freut sich über renommiertes neues Mitglied

Volker Quaschning ist Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, schreibt Bücher und hält Vorträge über die Notwendigkeit der Klimawende.

Weimar. Mit Volker Quaschning hat ein bundesweit sehr angesehener Energieexperte seinen Beitritt erklärt. Am 25. Mai Infos beim Tag der Photovoltaik.

Mit Volker Quaschning hat die Energiegenossenschaft Ilmtal eG ihr 300. Mitglied begrüßt. Der Professor für Regenerative Energiesysteme in Berlin gelte als einer der renommiertesten Energieexperten des Landes. Seinen Beitritt erklärte er so:

„Die Vision einer bürgerschaftlich getragenen Energiewende möchte ich unterstützen. Sich gemeinsam in Genossenschaften zu organisieren und in erneuerbare Energien zu investieren, verspricht nicht nur regionale Wertschöpfung, auch eine Demokratisierung der Energieversorgung. Energiegenossenschaften bündeln so auf besondere Weise die Chancen einer dezentralen und nachhaltigen Energieversorgung.“ Genossenschaftsvorstand Marcel Schwalbach betonte: „Nachdem wir 2021 Harald Lesch für die Mitgliedsnummer 100 gewinnen konnten, konnten wir nun wieder eine runde Mitgliedsnummer an eine bekannte Persönlichkeit vergeben.“ Dies und seine Expertise seien eine „große Hilfe bei der zukünftigen Ausrichtung der Genossenschaft“.

Einen Tag der Photovoltaik richtet sie am Donnerstag, 25. Mai, 16 bis 19 Uhr in der Steubenstraße 22 aus. Angekündigt sind Infos zu Projekten, Mitgliedschaft sowie Mini-PV-Anlagen und Balkonkraftwerken. Zudem gibt es Führungen zu einer Anlage.