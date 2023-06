Weimar: Nach englischem Vorbild Einblick in fremde Gärten ganz ausdrücklich erwünscht

Weimar. Open Gardens finden an diesem Sonntag statt. In vier Eingangsgärten in Weimar und im Weimarer Land gibt es alle Informationen zu den Beteiligten.

Einblick in fremde Gartenwelten gewähren auch in diesem Jahr wieder die Open Gardens. Angefangen hat für Thüringen alles in Weimar und Eisenach. Dort öffneten 2001 die ersten privaten Gärten. Die Idee wurde aus England importiert. Inzwischen beteiligen sich im Freistaat zwischen 16 bis 20 Städte und Regionen mit rund 350 Privatgärten an dieser Idee.

In Weimar und Umgebung finden die Open Gardens am Sonntag, 11. Juni, von 10 bis 17 Uhr statt. Insgesamt beteiligen sich nach Angaben der Organisatorin Kati Schuchert etwa 24 private Gärten an der Aktion. Davon fungieren einige als Eingangsgärten. Dort erhalten die Besucher die vollständige Liste aller geöffneten Gärten an diesem Tag – inklusive einem Lageplan, Hinweisen zu den Gärten, Routenvorschlägen sowie unter anderem weiteres Infomaterial.

In der Region gibt es folgende Eingangsgärten. Weimar: Garten Jäger, Marienstraße 17a (gegenüber Liszt-Haus); Weingut Weimar, Familie Freyer, Zum Dorotheenhof (Schöndorf); Bad Berka: Garten Dane, Dorfstraße 30 (Ortsteil Tiefengruben); Ulrichshalben: Kulturgut Ulrichshalben, Familie Roth, Große Kirchgasse 17.

Näheres unter www.offene-gaerten-thueringen.de