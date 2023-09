Welche Themen treiben die Weimarer Bauhäusler um?

Weimar. Eine Doppelausstellung mit dem Titel „bauhaus.kreativ“ wird am Freitag in der Universitätsbibliothek in Weimar eröffnet.

Im Foyer der Universitätsbibliothek eröffnet am Freitag, 29. September, 11.30 Uhr, eine Doppelausstellung, die kreative Projekte und Menschen aus der Bauhaus-Uni in den Mittelpunkt stellen soll. Zur Vernissage sind alle Interessierten eingeladen.

Kreativität ist der Ursprung und auch bis heute noch eine der wichtigsten Ressourcen und Stärken der Bauhaus-Uni, heißt es in der Ankündigung. Dies zeigt sich in zahlreichen Projekten und Arbeiten, vor allem aber durch die Akteure selbst, welche die Uni und darüber hinaus Gesellschaft und Umwelt vielfältig, innovativ und nachhaltig gestalten. Doch was heißt das konkret? Was entsteht in Ateliers und Laboren, an Schreibtischen und in WG-Zimmern? Welche Themen und Probleme bewegen die modernen Bauhäusler, und wie gehen sie diese an?

Genau das möchte die Doppelausstellung mit dem Titel „bauhaus.kreativ“ in der Universitätsbibliothek sichtbar machen. Gemeinsam zeigen das Dezernat Forschung und die Gründerwerkstatt „neudeli“ zum einen Erfolgsbeispiele aus 15 Jahren Kreativfonds und zum anderen eine Plakatausstellung begleitend zum Release des Podcasts „Auf eigenen Wegen“, ein Audiointerviewformat zum Thema „Creative Entrepreneurship“. Im Podcast erzählen Alumni der Bauhaus-Uni, wie es ist, sich direkt nach dem Studium selbstständig zu machen.