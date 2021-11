Wort zum Sonntag: Zeit des Trostes und der Hoffnung

Weimar. Advent ist eine Einladung, aktiv unsere Welt im Vertrauen auf Gott mitzugestalten, betont der Theologe Eberhard Eckart

Am Sonntag beginnt die Adventszeit. Mit ihr beginnt das neue Kirchenjahr. Sie ist eine Zeit der Erwartung, in der wir besonders eingeladen sind, ähnlich der Fastenzeit, unser Augenmerk auf uns selbst, unsere Mitmenschen, die Natur und Gott zu richten. Sie ist aber auch eine Zeit des Trostes und der Hoffnung. Was uns der Advent verkünden will, kommt am besten durch alttestamentliche Prophetentexte und das reichhaltige Angebot an Adventsliedern zum Ausdruck.

Weihnachtslieder bergen in der Adventszeit die Gefahr, diese einmalige, besinnliche Stimmung des Advents zu verderben. In dem Adventslied: „Kündet allen in der Not: Fasset Mut und habt Vertrauen“, dessen Worte von Friedrich Dörr (1908-1993) stammen, wird die Adventsbotschaft eindrucksvoll verkündet. Dieses Lied ist gerade in dieser Zeit wieder brandaktuell, wo Themen wie Corona, Flüchtlingselend und Klimakrise die Medien beherrschen. Das Lied erzählt bildreich von der tiefen Hoffnung, dass „allen Menschen“ Gottes Heil zuteil wird.

Gott macht in vollkommener Freiheit den ersten Schritt auf uns zu. Er lädt uns ein, den zweiten Schritt zu wagen und in dieser Not allen von der Hoffnung zu erzählen, dass Gott unsere Welt nicht egal ist und dass alles ein gutes Ende findet. Zum zweiten Schritt gehört aber auch unser verantwortungsvolles Mittun. Wir haben alle Fähigkeiten geschenkt bekommen, um in dieser Welt segensreich für eine gute Zukunft sorgen zu können. Schon das Gleichnis von den Talenten ruft uns dazu auf, diese Fähigkeiten auch für andere einzusetzen und fruchtbar zu machen. Dabei ist es unerheblich, um welches Talent es sich handelt, weil wir Menschen uns ergänzen können.

In der dritten Strophe lesen wir: „Aus Gestein und Wüstensand werden frische Wasser fließen; Quellen tränken dürres Land, überreich die Saaten sprießen.“ Es ist ein hoffnungsvolles Bild, das keinen Fatalismus zulässt. Aus eigener Kraft sind wir nicht immer in der Lage, Dinge zum Guten zu wenden. Manches werden wir tragen müssen. Aber auch hier ist vieles durch die gegenseitige Solidarität möglich.

Der Advent erinnert uns und macht uns bereit für die Ankunft Gottes in unserer Welt: „Bald wird kommen unser Gott; herrlich werdet ihr ihn schauen.“ Der Advent braucht auch den Kerzenschein und unser Wohlbefinden. In erster Linie ist er aber eine Einladung, aktiv unsere Welt im Vertrauen auf Gott mitzugestalten zum Wohle aller Menschen. Bleiben Sie gesund und gehen Sie bewusst den Weg zum Weihnachtsfest!

Eberhard Eckart ist Theologe und Gemeindereferent in der katholischen Pfarrei Herz Jesu Weimar